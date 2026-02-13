Ракурсhttps://racurs.ua/
154 БпЛА и ракета атаковали Украину в ночь на 13 февраля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 лютого (з 18.00 12 лютого), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною із Курської області РФ;
- 154 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 100 із них — «шахеди») із напрямків російських Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауда (Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів;
- зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.