Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 лютого (з 18.00 12 лютого), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною із Курської області РФ;

154 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 100 із них — «шахеди») із напрямків російських Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауда (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30: