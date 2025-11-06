Новини
Наслідки удару російського дрона у Краматорську, фото: Краматорська міська рада

Російський дрон вдарив по пасажирському автобусу у Краматорську — є поранені (ФОТО)

6 лис 2025, 18:58
У Краматорську на Донеччині російський дрон вдарив по пасажирському автобусу, є поранені.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Краматорської міської ради.

О 15.29, з застосуванням, попередньо, FPV-дрону з БЧ, російські війська завдали удару по пасажирському автобусу в одному з селищ громади, — розповів начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, внаслідок удару дрона поранено:

  • чоловіка 1965 року народження;
  • жінку 1952 року народження.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

