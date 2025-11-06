Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки удару російського дрона у Краматорську, фото: Краматорська міська рада
У Краматорську на Донеччині російський дрон вдарив по пасажирському автобусу, є поранені.
Про це сьогодні, 6 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Краматорської міської ради.
О 15.29, з застосуванням, попередньо, FPV-дрону з БЧ, російські війська завдали удару по пасажирському автобусу в одному з селищ громади, — розповів начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
За попередньою інформацією, внаслідок удару дрона поранено:
- чоловіка 1965 року народження;
- жінку 1952 року народження.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.