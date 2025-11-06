Новини
Рашисти атакували цивільну автівку у Середино-Будській громаді, карта: Google Maps

Рашисти атакували цивільний автомобіль на Сумщині, поранено дитину

6 лис 2025, 15:51
Російські загарбники атакували цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді.

Про це сьогодні, 6 листопада, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Попередньо, поранені двоє людей, серед них — неповнолітня дитина. Наразі постраждалих транспортують до лікарні. Інформація уточнюється, — зазначив він.

Нагадаємо, вчора, 5 листопада, на Сумщині рашисти атакували безпілотником цивільний транспортний засіб, який розвозив хліб місцевому населенню у Середино-Будській громаді. Загинув 34-річний водій автівки, ще троє цивільних отримали поранення. Того ж дня рашисти вдарили дроном по трактору, який працював у полі в Зноб-Новгородській громаді.

