Наслідки російського удару по Краматорську, фото: ДСНС
У Краматорську завершили аварійно-рятувальні роботи після удару російського дрона по дев'ятиповерхівці (ФОТО, ВІДЕО)
Російський БПЛА сьогодні, 2 грудня, влучив у дев’ятиповерхівку у Краматорську, загинула одна людина.
Аварійно-рятувальні роботи вже завершені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців та ліквідували масштабну пожежу у двох під’їздах — з 1 по 8 поверхи, на площі 4500 кв. м», — розповіли у відомстві.
Згодом у ДСНС повідомили, що:
- з-під завалів дістали тіло загиблої жінки;
- з-під завалів зруйнованих квартир другого та третього поверхів дістали літню жінку та передали її парамедикам Нацполіції для подальшого транспортування до лікарні;
- ще одну маломобільну особу визволили із заблокованої квартири на другому поверсі та передали її лікарям «швидкої».
Російські війська неодноразово завдавали прицільних ударів по району проведення робіт, змушуючи рятувальників зупинятися, що значно ускладнювало їхню роботу. Загалом розібрано 35 тонн будівельних конструкцій, — зазначили у ДСНС.