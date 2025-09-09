Новини
РФ атакувала Україну 84 дронами — 23 ударні БпЛА влучили в 10 місцях

9 вер 2025, 09:25
Російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками.

Із вчорашнього вечора загарбники запустили 84 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербер» та безпілотників інших типів із напрямків із чотирьох напрямків. Понад 50 з них були дронами-камікадзе «Шахед». Про це Повітряні сили Збройних сил України 9 вересня повідомили в Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи й підрозділи РЕБ та безпілотних систем. Захисникам неба вдалося знешкодити 60 дронів на півночі, півдні та сході країни. А 23 ударних БпЛА влучили на 10 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня росіяни атакували Україну загалом 142 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів.

Наразі відомо, що ППО збила й подавила 112 ворожих БПЛА, а влучання 29 дронів було зафіксовано на семи локаціях, падіння збитих (уламки) на одній локації.

