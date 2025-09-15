Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ. Фото: МВА

https://racurs.ua/ua/n209084-rosiyany-skynuly-try-aviabomby-na-kramatorsk-dev-yatero-poranenyh.html

Ракурс

Армія Росії ударила трьома авіабомбами по центру Краматорська.

Пізно ввечері у неділю, 14 вересня, окупанти скинули на центральну частину міста три ФАБ-250 з модулем УМПК. Наразі відомо про дев’ятьох поранених. Всім постраждалим надається медична допомога. Про це міський голова Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.

Мер Краматорська також поінформував, що за минулу добу росіяни здійснили низку ударів по місту. Зокрема, дрон «Молнія-2» вдарив по одному з гаражних кооперативів міста й пошкодив 11 гаражів. Інший ударний БпЛА влучив по приватному сектору й пошкодив два легкових авто. Також FPV-дронами росіяни били по автомобільній заправці.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 вересня російська армія вгатила двома ракетами по сільськогосподарському підприємству в Сумській області. Внаслідок обстрілу поранено 12 людей, які були залучені до збору урожаю. Близько 30 тракторів, комбайнів та автомобілів було пошкоджено.