Росіяни скинули КАБ на Костянтинівку. Фото: НПУ

https://racurs.ua/ua/n209178-rosiyany-skynuly-kab-na-budynky-v-kostyantynivci-p-yatero-zagyblyh.html

Ракурс

Російські літаки завдали нового удару по Костянтинівці.

У четвер, 18 вересня, близько 10.00 окупанти скинули на місто авіаційну бомбу «ФАБ-250» із модулем УМПК. Під ударом ворожої армії опинилась житлова забудова. Про це Донецька обласна прокуратура та Національна поліція поінформували у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро містян віком від 62 до 74 років. Троє чоловіків та двоє жінок під час бомбардування знаходились на вулиці. Також пошкоджено фасади чотирьох багатоквартирних будинків.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 вересня росіяни скинули на Костянтинівку авіабомби типу ФАБ-250 та обстріляли місто з артилерії. Були пошкоджені фасади багатоповерхових будинків. Постраждали троє місцевих жителів.