Ракурс
Російський дрон завдав смертельного удару по скутеру на Херсонщині, фото:

Рашисти атакували дроном скутер на Херсонщині, двоє загиблих

25 вер 2025, 16:53
999

Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, вранці, орієнтовно о 05.00, атакували FPV-дроном скутер, що рухався неподалік села Львове на Херсонщині — загинули двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків 68-ми та 45-ти років, які їхали трасою на цьому транспорті, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Крім того, вчора, 25 вересня, вдень російські військові скинули вибухові пристрої з безпілотника на територію лікарні у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонщини.

Постраждали троє співробітників, які у момент атаки перебували на вулиці, — розповіли у поліції — 49-річна жінка та чоловіки віком 45 і 67 років отримали вибухові травми й уламкові поранення різних частин тіла. Пошкоджено один із корпусів лікарні.

Джерело: Ракурс


