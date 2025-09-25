Рашисти атакували дроном скутер на Херсонщині, двоє загиблих

Російський дрон завдав смертельного удару по скутеру на Херсонщині, фото:

https://racurs.ua/ua/n209313-rashysty-atakuvaly-dronom-skuter-na-hersonschyni-dvoie-zagyblyh.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, вранці, орієнтовно о 05.00, атакували FPV-дроном скутер, що рухався неподалік села Львове на Херсонщині — загинули двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків 68-ми та 45-ти років, які їхали трасою на цьому транспорті, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Крім того, вчора, 25 вересня, вдень російські військові скинули вибухові пристрої з безпілотника на територію лікарні у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонщини.