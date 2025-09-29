Рашисти окупували Запорізьку АЕС у 2022 році, фото: Wikimedia Commons

Тимчасово окупована Запорізька АЕС вже шість діб залишається без зв’язку з українською енергосистемою, а живлення систем безпеки та систем, що є важливими для безпеки АЕС, забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій.

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба Держатомрегулювання.

Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній — всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм, — наголошує очільник Держатомрегулювання — головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

За його словами, наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива є на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки.

Передусім, йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки, — додав він.

Коріков наголошує - якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн.