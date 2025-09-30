На території РФ ліквідовано трьох «росгвардійців», скріншот відео

Ракурс

На території РФ 27 вересня внаслідок успішної операції Головного управління розвідки Міноборони України за підтримки руху визволення Кавказу ліквідовано трьох «росгвардійців».

Подія сталася поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю РФ. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомила прес-служба ГУР, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що в результаті спецоперації знищено:

підполковника «росґвардії», який очолював групу ворожого спецпідрозділу «авангард»;

його помічника та водія.

Група московитів рухалась на полігон, але так і не доїхала, — розповіли у ГУР.

На відео показано, як здійснювалося стеження за рашистами та момент підриву автомобіля, в якому вони пересувалися.