Армія РФ окупувала село на Дніпропетровщині — DeepState

7 жов 2025, 09:27
999

Армія Російської Федерації мала просування на фронті в Україні.

Противник зумів окупувати населений пункт Маліївка, розташований у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Також зафіксоване просування росіяни на Донеччині та Запоріжжі. Про це моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

За інформацією аналітиків, загарбники також просунулися поблизу населеного пункту Вороне на Дніпропетровщині, а також у Запорізькій області — в районах Новоіванівки та Охотничого. А в Донецькій області ворог просунувся біля населеного пункту Біла Гора.

Офіційного підтвердження інформації щодо окупації Маліївки наразі немає. Генеральний штаб ЗСУ та інші посадовці не коментували втрату ще одного села на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, нещодавно в DeepState інформували, що загарбники змогли пройти вперед біля сіл Степове та Березове Синельниківського району Дніпропетровщини, що неподалік кордону з Запорізькою та Донецькою областями. Крім того, фіксувалося просування поблизу села Новоіванівка у Запорізькій області та біля села Іванівка у Дніпропетровській області.

