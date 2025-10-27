Українська ППО знешкодила 66 з 100 російських дронів. Фото:

Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну сотнею безпілотників.

З 18.30 26 жовтня окупанти запустили 100 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів з російських Курська, Орла й Приморсько-Ахтарська. Близько 70 з цих дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося збити й подавити 66 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. На дев’яти локаціях влучили 26 ударних БпЛА.

У Повітряних силах додали, що в повітряному просторі зараз досі перебуває декілька ворожих дронів.

Тим часом в ДСНС поінформували, що в ніч на 27 жовтня російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Сумах. Виникли пожежі, які рятувальники все ж змогли ліквідувати.

Нагадаємо, 24 жовтня росіяни масовано атакували безпілотниками Кіровоградську область. Під прицілом ворога були обʼєкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки ворожих безпілотників виникли пожежі на кількох локаціях.