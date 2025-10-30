Новини
Рашисти атакували евакуаційний автомобіль на Донеччині, скріншот відео

Рашисти атакували евакуаційне авто волонтерів у Костянтинівці (ВІДЕО)

30 жов 2025, 15:13
Російські загарбники атакували евакуаційний автомобіль волонтерів гуманітарної місії «Проліска» в Костянтинівці на Донеччині.

Подія сталася вчора, 29 жовтня. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці гуманітарної місії.

Евакуаційний екіпаж вивозив цивільних людей із зруйнованого міста на більш безпечну територію. Просто під час руху на атаку авто з логотипом гуманітарної організації пішов FPV-дрон. Всі, хто був в салоні, на щастя, залишилися живі, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що транспортний засіб постраждав, але витримав:

  • РЕБ, яким він був оснащений, відвів безпілотник в бік — вдарило за декілька метрів;
  • завдяки тому, що авто броньоване, пошкодження були мінімальні — вибите лобове броньоване скло, а також уражений бампер та обшивка.

Даний випадок ще раз продемонстрував, наскільки важливим є використання під час евакуацій броньованого транспорту та засобів РЕБ, — наголошують у «Пролісці».

