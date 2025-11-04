У Харківській області росіяни дронами вбили двох цивільних та собаку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210080-okupanty-dronamy-vbyly-dvoh-cyvilnyh-ta-sobaku-na-harkivschyni-video.html

Російські окупанти цілеспрямовано атакували мирних мешканців на Харківщині.

У понеділок, 3 листопада, загарбники здійснили воєнний злочин. У селі Кругляківка окупанти вдарили безпілотником по цивільних мешканцях, які рухалися дорогою під білим прапором. Жодних військових об'єктів чи позицій поруч не було. Про це 77-ма окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада ДШВ ЗСУ повідомила у Telegram.

Зазначається, що росіяни спеціально зафільмували свою атаку, щоб у подальшому поширити ці кадри й звинуватити у них Збройні сили України.

Цей злочин — чергове свідчення того, що для окупантів не існує понять честі, моралі чи права, — зазначили в бригаді.

Нагадаємо, 20 жовтня в Херсонській області внаслідок ранкового обстрілу селища Антонівки загинула жінка. Росіяни скинули на пенсіонерку вибухівку з дрона. На момент атаки старенька перебувала на вулиці.