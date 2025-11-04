Новини
Наслідки російського авіаудару по Добропіллю, фото: ДСНС

У Добропіллі з-під завалів п’ятиповерхівки врятували чоловіка (ФОТО, ВІДЕО)

4 лис 2025, 15:39
У Добропіллі на Донеччині сьогодні, 4 листопада, вдень внаслідок чергового російського авіаудару під завалами частково зруйнованого п’ятиповерхового житлового будинку опинився чоловік.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Донеччини.

На місці події, серед уламків зруйнованих конструкцій на рівні третього поверху, рятувальники виявили травмованого чоловіка, який потребував допомоги. Попри постійну загрозу повторних обстрілів, надзвичайники працювали максимально обережно — вивільнили постраждалого, надали йому домедичну допомогу та транспортували в більш безпечне місце, де його передали до карети швидкої допомоги, — розповіли у відомстві.

У ДСНС закликають громадян своєчасно евакуюватися з районів, які перебувають під постійними обстрілами.

Наслідки російського авіаудару по Добропіллю, фото: ДСНС

