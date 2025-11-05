Рашисти за добу втратили 900 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 145 тис. 670 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 900 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 329 танків;

23 тис. 535 бойових броньованих машин;

34 тис. 273 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 535 одиниць РСЗВ;

1 тис. 237 одиниць засобів ППО;

428 літаків;

346 гелікоптерів;

78 тис. 258 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 918 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

66 тис. 574 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 990 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення.

Вчора ворог завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб, а також здійснив 4 тис. 618 обстрілів, зокрема 133 — із РСЗВ, та залучив для ураження 5 тис. 978 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони таких населених пунктів:

Землянка Сумської області;

Тарасівка Чернігівської області;

Покровське, Олексіївка Дніпропетровської області;

Солодке, Пологи, Тернувате, Рівнопілля Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт противника.