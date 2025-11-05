Російські загарбники за добу втратили 900 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n210099-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-900-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 145 тис. 670 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 900 осіб. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 329 танків;
- 23 тис. 535 бойових броньованих машин;
- 34 тис. 273 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 535 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 237 одиниць засобів ППО;
- 428 літаків;
- 346 гелікоптерів;
- 78 тис. 258 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 918 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 66 тис. 574 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 990 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення.
Вчора ворог завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб, а також здійснив 4 тис. 618 обстрілів, зокрема 133 — із РСЗВ, та залучив для ураження 5 тис. 978 дронів-камікадзе.
Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони таких населених пунктів:
- Землянка Сумської області;
- Тарасівка Чернігівської області;
- Покровське, Олексіївка Дніпропетровської області;
- Солодке, Пологи, Тернувате, Рівнопілля Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт противника.