У російському облцентрі вимкнули мобільний інтернет «до завершення СВО»

У Росії знову посилили обмеження щодо доступу до інтернету для населення. Так, у деяких мікрорайонах російського Ульяновська та деяких містах Ульяновської області вже понад тиждень відсутній мобільний інтернет.

Місцева влада «розуміючи стурбованість громадян», провела спеціальну прес-конференцію, на якій завила, що такі обмеження тепер діятимуть постійно — до закінчення повномасштабного російського вторгнення в Україну (так званої «спеціальної військової операції»). Про це сьогодні, 11 листопада, повідомили російські ЗМІ.

Представники обласного уряду заявили, що мобільний інтернет у регіоні відключають за рішенням центральної влади поблизу «об'єктів спеціального призначення»:

раніше обмеження запроваджувалися лише під час безпосередньої повітряної загрози як нібито спосіб протидії безпілотникам, проте минулого тижня вони стали постійними;

більше того, чиновники заявили, що федеральний центр розширив зони безпеки навколо стратегічних об'єктів, і до зони обмежень потрапили деякі житлові квартали, офісні та соціальні будівлі;

інформація, де саме вимкнено мобільний інтернет, не розголошується з міркувань безпеки, додали чиновники;

водночас в умовах обмежень залишається доступ до так званого «білого списку» — невеликого переліку схвалених російської владою сайтів, серед яких пропагандистські ЗМІ, державні сайти, соцмережа «Вконтакте» тощо.

Стверджується, що аналогічні обмеження тепер діють не лише в Ульяновську, а й по всій РФ.

Наразі для жителів таких «сліпих зон» у РФ ще залишається можливість підключити дротовий інтернет своїм коштом.