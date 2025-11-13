Трамп підписав закон, який припиняє найдовший шатдаун в історії США

Доналд Трамп, скріншот відео

Президент США Дональд Трамп підписав закон про поновлення фінансування державних витрат, який припиняє найдовший в історії США шатдаун уряду, котрий тривав 43 дні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що президент США підписав закон через кілька годин після того, як контрольована республіканцями Палата представників ухвалила його 222 голосами проти 209. До цього відповідний законопроект був схвалений Сенатом.

Підтримка Трампа в значній мірі зберегла єдність його партії в умовах запеклого опору з боку демократів у Палаті представників, які обурені тим, що тривале протистояння, розпочате їхніми колегами з Сенату, не дозволило досягти угоди про продовження федеральних субсидій на медичне страхування, — зазначає агентство.

Підпис Трампа на законопроекті дозволить федеральним службовцям, які були вимушені просидіти без роботи 43 дні, повернутися на свої робочі місця вже в четвер, хоча наразі ще не відомо, як швидко будуть відновлені всі державні послуги та операції.

Ми не можемо допустити, щоб це повторилося, — заявив Трамп в Овальному кабінеті під час церемонії підписання, яку він використав для критики демократів. — Так не можна керувати країною.

Законопроект продовжує фінансування до 30 січня, залишаючи федеральний уряд на шляху до збільшення держборгу в розмірі 38 трлн дол. приблизно на 1,8 трлн дол. на рік.

Джерело: Reuters