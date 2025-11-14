Росія вночі атакувала Україну 19 ракетами та 430 дронами. Фото: прокуратура

Україна зазнала російської масованої атаки з повітря вночі 14 листопада.

З вчорашнього вечора вороги атакували українські міста ударними БпЛА, ракетами повітряного, наземного та морського базування. Загалом ворог застосував 449 засобів повітряного нападу — 19 ракет та 430 дронів різних типів. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Дрони типу Shahed, «Гербера» й інших типів росіяни запустили з окупованого Криму та Курська, Міллерово, Орла, Брянська й Приморсько-Ахтарськ. З Рязанської області було запущено три аеробалістичні ракет Х-47М2 «Кинджал».

Також ворог атакував протикорабельною ракетою «Циркон» й шістьма крилатими ракетами «Іскандер-К/Калібр» з окупованого Криму й акваторії Чорного моря. Ще дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/КN-23 летіли з Брянської області.

Основним напрямком удару був Київ, також постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Попередньо відомо, що ППО змогла знешкодити 419 повітряних цілей:

405 ворожих БпЛА;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

шість балістичних ракет «Іскандер-М"/КN-23;

шість крилатих ракет «Іскандер-К"/"Калібр».

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 44 локаціях.

У Черкаській області, як поінформував голова ОВА Ігор Табурець, в межах області силами було знешкоджено 30 російських БпЛА. У Черкаському районі було пошкоджено вікна й покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу низького тиску.

У Золотоніському районі уламки понівечили 15 будинків та два автомобілі. В Уманському районі вибухова хвиля вибила кілька вікон.

У Херсонській області, за інформацією ДСНС, внаслідок влучання російського БпЛА в одному з населених пунктів Бериславського району горів приватний житловий будинок.

В Одеській області через нічну атаку була пошкоджена цивільна інфраструктура й об'єкт енергетики. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок влучання в енергетичний об'єкт виникли пожежі, було пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаражу.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вночі 14 листопада масовано атакувала Київ та Київщину. У столиці пошкоджено 30 багатоповерхівок. Відомо про трьох загиблих осіб та 26 постраждалих. А в Київській області постраждали шестеро осіб.

Також у столиці від уламків російської ракети «Іскандер» пошкоджене посольство Азербайджану.