РФ вночі атакувала Україну шістьма ракетами та 130 дронами. Фото: ДСНС

Росія вночі атакувала Україну безпілотниками та різнити типами ракет.

У ніч на 4 листопада ворог запустив одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської області та шість зенітних керованиї ракет С-300 із Курської області. Крім того, з чотирьох напрямків злітали 130 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів. Близько 80 із них були «Шахеди». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі. Вдалося знешкодити 92 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. А 31 безпілотник та ракети влучили на 14 локаціях.

Вночі Одеська область зазнала двох хвиль масованих дронових ударів. В ОВА заявили, що попри активну роботу сил ППО, були влучання в об'єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджені дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання.

У Групі ДТЕК поінформували про атаку на енергетичний об'єкт в Одеській області. Пошкодження значні, а ремонт займе багато часу.

А в Харківській області, як поінформували в ДСНС, в селищі Докучаєвське внаслідок дронової атаки виникли три пожежі. Горіли два приватних будинки, газова труба та об'єкт цивільної інфраструктури. Один з російських дронів влучив в будівлю Роганської місцевої пожежної команди, завдавши значних пошкоджень пожежному депо та техніці. Наразі відомо про шістьох поранених, серед них два вогнеборці.

Нагадаємо, 3 листопада росіяни атакували дронами Миколаїв. Внаслідок цього виникли дві пожежі. Горів супермаркет та територія станції технічного обслуговування.