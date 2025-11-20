Повітряні сили ЗСУ заявили про знешкодження 106 з 136 дронів РФ. Фото:

Росіяни вночі 20 листопада знову атакували Україну дронами.

Противник запустив з семи локацій 136 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів. Близько 80-ти були «шахедами». Вони злітали з російських Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Шаталово й Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського в окупованому Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Зазначається, що силами авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем й мобільних вогневих груп вдалося знешкодити 106 дронів на на півночі, півдні та сході країни. Ще 29 «шахедів» влучили на 16 локаціях, а в трьох місцях впали уламки.

Під обстрілами ввечері і вночі була Дніпропетровщина. За інформацією ДСНС, у Дніпрі горів склад із продуктами. Ворожі БпЛА також били по Павлограду та Богданівській громаді. Там дістали поранення троє чоловіків, один перебуває у важкому стані. Була пошкоджена інфраструктура.

Під ворожою атакою була Межівська та Васильківська громади. Виникла пожежа на фермі, загинули свійські тварини.

У Харківській області, за інформацією обласної військової адміністрації, росіяни вночі завдали ударів по шістьох населених пунктах. Було пошкоджено залізничну інфраструктуру в Барвінковому і Лозовій. Також постраждали електромережі в Єлизаветівці.

Нагадаємо, 19 листопада в житлові будинки в Тернополі влучили російські ракети Х-101, які випустила ворожа стратегічна авіація. На цей час відомо про 26 загиблих, серед жертв — троє дітей. Кількість постраждалих становить 93 особи, з них 18 дітей.