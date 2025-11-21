Сили оборони спростовують інформацію про «загороджувальні загони» на Гуляйпільському напрямку

На Гуляйпільському напрямку напружена ситуація, фото: «Первый Запорожский»

У соцмережах розповсюджується інформація про те, що певні українські підрозділи перебувають в оточенні ворога на Гуляйпільському напрямку, а також про нібито наявність «загороджувальних загонів», які блокують українські підрозділи і не дають їх змоги відійти.

У Силах оборони цю інформацію спростовують.

Ця інформація не відповідає дійсності і відверто спрямована на дискредитацію військового командування, — вказано в повідомленні, опублікованому сьогодні, 21 листопада, у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Водночас зазначається, що ситуація на Гуляйпільському напрямку досить напружена, але з українськими військовими підтримується зв’язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених.

Ворог не зменшує вогневого впливу на наші позиції, зокрема за минулу добу поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля відбулось 10 бойових зіткнень, — зазначають в Силах оборони.

Зазначається, що підрозділам, які ведуть бої на цьому напрямку, надається підсилення зі штурмових підрозділів.