У СБУ спростовують інформацію про нібито підготовку підозр Арахамії та голові САП

Нещодавно у ЗМІ у соцмережах з’явилася інформація про нібито підготовку СБУ підозри в державній зраді голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії або голові САП Олександру Клименку.

У СБУ завили, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар прес-служби СБУ.

Жодних таких «вказівок», «прохань» чи «натяків» з Офісу президента чи будь-якої іншої структури до СБУ не надходило, — запевнили в СБУ.

У СБУ також зазначили, що відповідно до законодавства, слідчі Служби безпеки не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам України.

Тому це інформаційне вкидання не має нічого спільного з реальністю, — наголосили в СБУ.

Варто додати, що народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що з минулого тижня отримує повідомлення від «анонімів», котрі стверджують, що стосовно нього «дана команда ДБР та СБУ закрити під будь-яким приводом».

