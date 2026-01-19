Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський провів енергетичний селектор щодо регіонів, де ситуація є найскладнішою. Фото:

Зеленський провів енергетичний селектор — де найгірша ситуація зі світлом

19 січ 2026, 14:50
999

Президент України Володимир Зеленський 19 січня провів енергетичний селектор.

Найважча ситуація зі світлом зараз у Києві та Київщині, зокрема в Білій Церкві, Василькові, Борисполі. Також складно у Харкові та Харківщині, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Чернігівщині, Сумщині, Одеській області. У Києві залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники «Укрзалізниці» та інших державних компаній. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, міністр енергетики Денис Шмигаль доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми.

У ході наради міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про постачання додаткових генераторів і сформований запас необхідного обладнання. Окремі завдання в межах селектора було визначено також для Служби безпеки України.

Міністр оборони Михайло Федоров поінформував про обсяги постачання дронів-перехоплювачів і реальну ситуацію зі збиттям російських БпЛА. А командувач Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко доповів про систему протидії ворожим «Шахедам».

Нагадаємо, 19 січня російська армія пошкодила енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області. Руйнування значні і ремонтні роботи на об'єкті потребують тривалого часу, щоб повернути пошкоджене обладнання до працездатного стану. Також окупанти пошкодили п’ять ключових енергооб'єктів у Чернігівській області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів