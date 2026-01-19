Володимир Зеленський провів енергетичний селектор щодо регіонів, де ситуація є найскладнішою. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211534-zelenskyy-proviv-energetychnyy-selektor-de-naygirsha-sytuaciya-zi-svitlom.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 19 січня провів енергетичний селектор.

Найважча ситуація зі світлом зараз у Києві та Київщині, зокрема в Білій Церкві, Василькові, Борисполі. Також складно у Харкові та Харківщині, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Чернігівщині, Сумщині, Одеській області. У Києві залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники «Укрзалізниці» та інших державних компаній. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, міністр енергетики Денис Шмигаль доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми.

У ході наради міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про постачання додаткових генераторів і сформований запас необхідного обладнання. Окремі завдання в межах селектора було визначено також для Служби безпеки України.

Міністр оборони Михайло Федоров поінформував про обсяги постачання дронів-перехоплювачів і реальну ситуацію зі збиттям російських БпЛА. А командувач Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко доповів про систему протидії ворожим «Шахедам».

Нагадаємо, 19 січня російська армія пошкодила енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області. Руйнування значні і ремонтні роботи на об'єкті потребують тривалого часу, щоб повернути пошкоджене обладнання до працездатного стану. Також окупанти пошкодили п’ять ключових енергооб'єктів у Чернігівській області.