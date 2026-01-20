Армія РФ скинула шість ФАБів на Дружківку. Фото: прокуратура

Ракурс

Російські війська завдали нових ударів по Дружківці у Донецькій області.

У вівторок, 20 січня, окупанти скинули на місто шість керованих авіабомб ФАБ-250. Ворожа атака призвела до поранення мирних жителів та руйнувань у житловому секторі. Про це прес-служба Донецької обласної прокуратури повідомила у Facebook.

Внаслідок бомбардування постраждали 46-річна жінка та троє чоловіків віком 47, 48 та 57 років. У поранених діагностували мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення та переломи. Також було зруйновано приватний дім, а легкове авто повністю знищено.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 січня російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. У Чорноморську, зокрема, було зафіксоване влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок цього було пошкоджено фасад та скління, але інформація про постраждалих не надходила.