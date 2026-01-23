Делегації України, Росії та США зустрілися в ОАЕ, фото: Jerry "Woody" from Edmonton, Canada

У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів сьогодні, 23 січня, відбулися тристоронні переговори делегацій України, Росії та США.

Зустріч була «продуктивною». Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на високопосадовця Білого дому.

Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між Сполученими Штатами, Україною та Росією була продуктивною. Переговори продовжаться завтра, — зазначив чиновник.

Очільник української делегації секретар РНБО Рустем Умєров на своїй Фейсбук-сторінці зазначив, що сьогодні в зустрічі:

з боку України він брав участь разом з Кирилом Будановим, Давидом Арахамією та Сергієм Кислицею;

з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич;

в російській делегації — представники воєнної розвідки та армії.

Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі, — розповів Умєров.

За його словами, до української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу, — наголосив Умєров.

Джерело: «Суспільне», Рустем Умєров