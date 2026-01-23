Новини
Ракурс
Тристоронні переговори розпочалися в Абу-Дабі, фото: Wikimedia Commons

В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США

23 січ 2026, 18:04
999

В Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) розпочалися тристоронні переговори делегацій України, Росії та США.

Очікується, що вони триватимуть два дні. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ ОАЕ Абдулли бін Заїд Аль Нагаяна, опублікованій сьогодні, 23 січня, на сайті відомства.

Міністр зазначив, що ОАЕ раніше вдалося завершити 17 посередницьких операцій з обміну полоненими між Росією та Україною, в межах яких було звільнено 4 тис. 641 ув’язненого.

Раніше сьогодні на сайті Офісу президента України було опубліковано перелік членів української делегації на переговорах в Абу-Дабі. До неї увійшли:

  • Рустем Умєров — секретар РНБО та глава делегації;
  • Кирило Буданов — керівник Офісу президента України;
  • Давид Арахамія — народний депутат, голова фракції «Слуга народу»;
  • Олександр Бевз — радник Кабінету президента України Офісу президента України;
  • Андрій Гнатов — начальник Генштабу ЗСУ;
  • Олег Іващенко — начальник Головного управління розвідки МО України;
  • Сергій Кислиця — перший заступник керівника Офісу президента України;
  • Євгеній Острянський — перший заступник секретаря РНБО;
  • Олександр Поклад — перший заступник голови СБУ;
  • Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР Міноборони України.

