В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, России и США

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби, фото: Wikimedia Commons
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, России и СШАhttps://racurs.ua/n211648-v-abu-dabi-nachalis-trehstoronnie-peregovory-ukrainy-rossii-i-ssha.htmlРакурс
В Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) розпочалися тристоронні переговори делегацій України, Росії та США.
Очікується, що вони триватимуть два дні. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ ОАЕ Абдулли бін Заїд Аль Нагаяна, опублікованій сьогодні, 23 січня, на сайті відомства.
Міністр зазначив, що ОАЕ раніше вдалося завершити 17 посередницьких операцій з обміну полоненими між Росією та Україною, в межах яких було звільнено 4 тис. 641 ув’язненого.
Раніше сьогодні на сайті Офісу президента України було опубліковано перелік членів української делегації на переговорах в Абу-Дабі. До неї увійшли:
- Рустем Умєров — секретар РНБО та глава делегації;
- Кирило Буданов — керівник Офісу президента України;
- Давид Арахамія — народний депутат, голова фракції «Слуга народу»;
- Олександр Бевз — радник Кабінету президента України Офісу президента України;
- Андрій Гнатов — начальник Генштабу ЗСУ;
- Олег Іващенко — начальник Головного управління розвідки МО України;
- Сергій Кислиця — перший заступник керівника Офісу президента України;
- Євгеній Острянський — перший заступник секретаря РНБО;
- Олександр Поклад — перший заступник голови СБУ;
- Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР Міноборони України.