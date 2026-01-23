В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, России и США

Трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n211648-v-abu-dabi-nachalis-trehstoronnie-peregovory-ukrainy-rossii-i-ssha.html

Ракурс

В Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) розпочалися тристоронні переговори делегацій України, Росії та США.

Очікується, що вони триватимуть два дні. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ ОАЕ Абдулли бін Заїд Аль Нагаяна, опублікованій сьогодні, 23 січня, на сайті відомства.

Міністр зазначив, що ОАЕ раніше вдалося завершити 17 посередницьких операцій з обміну полоненими між Росією та Україною, в межах яких було звільнено 4 тис. 641 ув’язненого.

Раніше сьогодні на сайті Офісу президента України було опубліковано перелік членів української делегації на переговорах в Абу-Дабі. До неї увійшли: