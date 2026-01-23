Донбасс является главным вопросом во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Фото:

https://racurs.ua/n211637-zelenskiy-ozvuchil-glavnyy-vopros-peregovorov-v-abu-dabi.html

Ракурс

Донбас є головним питанням під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Територіальні питання Донецької та Луганської областей будуть обговорювати під час переговорів команд України, США та Росії сьогодні та завтра в Абу-Дабі. Про це президент Володимир Зеленський 23 січня заявив під час спілкування із журналістами.

Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати і обговорювати модальність, як три сторони це бачать в Абу-Дабі сьогодні і завтра, — розповів він.

Український лідер поінформував, що договір зі США про гарантії безпеки готовий. Наразі чекає від президента США Дональда Трампа «дати і місця», щоб підписати документ.

Також глава держави поінформував, що його зустріч із Трампом була «позитивною». Серед іншого, говорили про ППО, зокрема додаткові ракети PAC-3 до Patriot. Президент вважає, що американська делегація повернеться з Давосу «з позитивним результатом».

Крім того, у Давосі обговорювалося питання зони вільної торгівлі між Україною та США. Глава Білого дому підтримує цю ідею й підтвердив, що Україна це отримає.

Нагадаємо, 22 січня переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа тривали майже годину. Після зустрічі американський лідер заявив, що ця розмова була вдалою й додав, що «усі хочуть, щоб війна закінчилася». Також Трамп заявив про бажання Зеленського укласти мирну угоду.