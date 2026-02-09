Новини
В Україні поновлюються планові відключення електроенергії

Вдалося перейти до планових графіків у більшості регіонів, але атомні енергоблоки не на повній потужності — Укренерго

В Україні в цілодобовому режимі триває відновлення устаткування після двох поспіль масованих атак на енергосистему.

Наразі вже вдалося перейти від аварійних до планових графіків погодинних знеструмлень у більшості регіонів, проте через пошкодження ключових високовольтних підстанцій частина атомних енергоблоків поки працює не на повну потужність. Про це сьогодні, 9 лютого, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

Крім того, через здійснені Росією впродовж минулої доби атаки на енергооб'єкти є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене обладнання, — наголошують у компанії.

В «Укренерго» наголошують, що в усіх регіонах України зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні упродовж всієї доби:

Будь ласка, максимально обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23.00.

Джерело: Ракурс


