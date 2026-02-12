Зеленський нагородив дискваліфікованого через «шолом пам’яті» скелетоніста Гераскевича

Владислав Гераскевич у «шоломі пам’яті», скріншот відео

Володимир Зеленський, президент України, нагородив орденом Свободи українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через «шолом пам’яті» із фотографіями понад 20 українських спортсменів і тренерів, які загинули за час російської агресії.

Відповідний президентський указ № 119/2026 опубліковано сьогодні, 12 лютого, на сайті Офісу президента.

За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста, — вказано в тексті указу.

Орден Свобооди — це державна нагорода, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Нагадаємо, у «шоломі пам’яті» Гераскевича Міжнародний олімпійський комітет побачив нібито порушення ст. 50 Олімпійської хартії, яка забороняє політичну, дискримінаційну та расову пропаганду.