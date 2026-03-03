https://racurs.ua/ua/n212359-yak-shvydko-nalashtuvaty-multykanalnu-rozsylku.html

Ракурс

Як швидко налаштувати мультиканальну розсилку

На перший погляд здається, що додаткові способи зв’язку автоматично розширюють охоплення і підштовхують до замовлень. На практиці мультиканальність багатьом дає лише хаос, непередбачуваний бюджет і проблеми з веденням загальної статистики. Однак уникнути цих проблем вдасться, якщо правильно налаштувати систему з кількох каналів комунікації.

Три кроки для впорядкування мультиканальності

Уникнути типових проблем, що виникають у разі одночасного застосування кількох каналів зв’язку, допоможуть всього 3 кроки:

Розділіть функції між каналами.

Налаштуйте сценарії розсилок.

Автоматизуйте тригерні розсилки.

Визначте пріоритетні функції для кожного каналу. Не намагайтеся кожен використовувати відразу для всього. Наприклад, Viber налаштуйте під прогрів аудиторії та прямі продажі: надсилайте через нього яскраві реклами та акційні пропозиції, використовуйте канал для опитувань. Натомість для СМС розсилки залиште термінові та критично важливі сповіщення.

Один з можливих сценаріїв: спершу інформація надсилається у Viber, а якщо клієнт не в мережі — дублюється через СМС. Такий підхід допоможе економити час і бюджет, а також гарантує, що важливі повідомлення не загубляться.

У такому разі повідомлення відправляються автоматично за запрограмованим сценарієм у відповідь на певну дію клієнта. Наприклад, надсилання коду для реєстрації чи підтвердження покупки на сайті.

Якщо все зробити правильно, то багатоканальна система не приносить хаос, а перетворює комунікацію з клієнтами в узгоджений процес із прогнозованим результатом.

Професійний сервіс для розсилки: чому без нього не обійтися

Спроба самостійно керувати кількома каналами забирає багато часу, веде до помилок, унеможливлює збір загальної статистики. Тому, коли йдеться про розсилку великих обсягів повідомлень, не обійтися без професійної платформи, де всі мультиканальні процеси автоматизуються та підпорядковуються спільному алгоритму.

За таким принципом працює AlphaSMS: користувач приєднується до платформи, один раз все налаштовує, а далі інтелектуальна система самостійно розсилає повідомлення через Viber, СМС чи іншим способом за найвигіднішим для бізнесу сценарієм.

Якщо озібратися в усіх тонкощах, правильно налагодити процес і заручитися підтримкою надійної платформи, то мультиканальність лише полегшує процес комунікації з клієнтами та робить її ефективнішою.