Результаты матчей прошедшей недели и главные игры выходных

Футбол сегодня

https://racurs.ua/2234-rezultaty-matchey-proshedshey-nedeli-i-glavnye-igry-vyhodnyh.html

Racurs.ua

Главные футбольные чемпионаты возвращаются после небольшого зимнего перерыва. Англия и Испания уже вовсю играют после рождественских праздников. Это небольшой обзор прошедших матчей. Кроме этого вы узнаете, какие игры на этой неделе будут наиболее интересными и зрелищными.

Результаты матчей прошедшей недели

На прошлой неделе играли два крупных чемпионата — Англии и Испании. Но это не означает, что результаты матчей были скучными и предсказуемыми. Тут действительно есть на что посмотреть.

В Англии продолжается чемпионская гонка. И этот чемпионат выиграет та команда, которая будет ошибаться меньше. Пока что Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа ошибается меньше, проиграв всего один матч. В прошедшем туре мерсисайдцам достался достаточно простой соперник Брайтон. Ливерпуль без проблем обыграл его, сохранив за собой первое место. Манчестер Сити смог одолеть грозу грандов — Вулверхэмптон — и сохранил отставание в 4 очка.

Но в Англии примечательны еще два матча. Во-первых, Арсенал проиграл Вест Хэму со счетом 1:0. Кажется, что у команды Унаи Эмери начинаются серьезные проблемы. А Манчестер Юнайтед смог одолеть Тоттенхэм. Эта победа — полностью заслуга голкипера Красных Дьяволов. Теперь у манкунианцев и канониров одинаковое количество очков. Борьба за слот в Лиге Чемпионов будет жаркой.

А вот в Испании результаты матчей вышли достаточно скучными. Никаких неожиданностей не произошло, все фавориты выиграли в своих играх.

Футбол сегодня — что смотреть на этой неделе

Прошлая неделя была насыщенной, особенно, в чемпионате Англии. Но футбол сегодня не стоит на месте, и в эти выходные пройдут подряд еще несколько зрелищных и интересных матчей. Вот список игр, трансляции которых нужно обязательно смотреть в онлайне:

Реал Мадрид — Севилья. Сливочные в первом круге были биты Севильей с разгромным счетом 0:3. Сейчас в таблице эти команды находятся на соседних строчках, имея одинаковое количество очков. Севилья вышла вперед только за счет лучшей статистики по голам.

Арсенал — Челси. Это будет борьба за место в Лиге Чемпионов. Оба клуба немного сдали, и футбол сегодня от этих команд смотрится не так убедительно. Но такая вывеска, безусловно, привлекает огромное внимание.

Наполи — Лацио. Одни из лидеров Серии А попробуют разобраться, кто сильнее. Победа нужна каждому из клубов. Хозяевам — чтобы сохранить шансы догнать Старую Синьору, а гостям — чтобы получить прописку в Лиге Чемпионов.

Но самое главное — расписание составлено таким образом, что вы не пропустите ни одного из матчей, если захотите посмотреть все.