Психиатрическая клиническая больница во Львове

https://racurs.ua/2407-pochemu-u-psihiatricheskoy-klinicheskoy-bolnicy-otbiraut-zemlu.html

Ракурс

Сто пятьдесят лет тому назад в совсем не провинциальном европейском городе Лемберг открыли психиатрическую больницу. Были цветы, церемониальные речи начальства, ответные благодарственные слова врачей. Сегодня это Львовская областная психиатрическая клиническая больница. Много и многих повидавшая, но, как и все советские и постсоветские психиатрические больницы, не имеющая своей писаной истории. В годы Второй мировой войны узнавшая о доселе невиданной на этой земле массовой казни психиатрических пациентов. Позднее, в жестокие сталинские времена, спасавшая от арестов НКВД вполне здоровых украинцев, таким необычным способом избегавших арестов и депортации. И в сравнительно мягкие брежневские времена содержавшая и, увы, лечившая в своих стенах патриотически мыслящих диссидентов.

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Надеюсь, история этой больницы по адресу ул. Кульпарковская, 95, сегодня не закончится. Несмотря на желание на то львовских городских властей. В первую очередь — городского головы господина Садового. Имя и деятельность которого, без всякого сомнения, должны быть зафиксированы в истории этой психиатрической клинической больницы.

Нет-нет, не подумайте плохого, господин Садовый психически здоров. Совсем здоров, как и положено удачливому бизнесмену и вообще деловому человеку. Его интерес к этой психиатрической клинической больнице имеет совершенно иные корни. Не научные, не лечебно-реабилитационные. Его интерес, увы, не уникален.

Земля — прекрасная, обильная, сладкая украинская земля. Вот причина интереса многих наших начальников к украинским психиатрическим клиническим больницам. Сто пятьдесят лет тому назад наши предшественники думали не только о корпусах для размещения и лечения пациентов. Они устраивали для отдыха пациентов, для их нетяжелого труда сады и парки. Прекрасные сады и прекрасные парки. Некоторые из них существуют и сегодня. Там пациенты имеют шанс хотя бы на время забыть о своей болезни, встретиться с родными и друзьями.

Как вы думаете, дорогие мои читатели, по какой причине загорелся металлический забор в Одесской психиатрической клинической больнице? По какой причине областное начальство в Черновцах намерено оторвать своим хищным ртом сад на территории областной больницы? Почему мэр Львова господин Садовый, пользуясь бюрократическими противоречиями (больница областная, а земля города) намерен отобрать землю у больницы, по-видимому, предварительно обучив ее здания искусству левитации, воспарению над собственными фундаментами? Земля, только земля. Где необходимо — им, начальникам необходимо — выстроить дорогие их сердцам высотки.

Когда-то очень давно я мечтал о свободе слова и демократическом устройстве в моей стране. Потом мечтал о разрушении жесткой административной вертикали — иными словами, о возможности местного самоуправления. Вот оно, самоуправление, и пришло в наши особенные украинские реалии.

Заверяю вас, дорогие мои читатели, такое демократическое самоуправство происходит в нашей стране повсеместно и ежечасно. Ибо резко оголодали наши легальные и подпольные миллионеры и миллиардеры. И некому остановить их. Конституция, законы — это забавные игрушки для нас с вами, рядовых граждан.

Выборы. Искренние слова нашего президента, обоснованные, казалось бы, надежды на европейское будущее. Поднимаемся вверх по цивилизационной лестнице. Поднимаемся… по лестнице, ведущей вниз.