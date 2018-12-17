Часть европейских компаний переходит на четырехдневную рабочую неделю. Фото: byfin.by

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В нескольких компаниях Европы начали переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Эксперты говорят о том, что все больше директоров компаний решаются на такой шаг, чтобы их сотрудники испытывали меньше стресса и трудились на порядок усердней.

Ряд компаний запускает четырехдневку, но с оплатой труда как за пять рабочих дней. Такой график положительно сказывается на сотрудниках и начальство довольно полученным результатом, сообщает Reuters.

Так, например, в начале текущего года немецкая компания по разработке программного обеспечения, расположенная в Берлине, перешла на четырехдневку. Сотрудники обнаружили, что их труд стал намного качественнее и полезнее.

В Великобритании профсоюзы тоже требуют перевести страну на четырехдневную рабочую неделю. Свои требования они подкрепляют мнениями экспертов о том, что при сокращенном графике работы сотрудники становятся более производительными, мотивированными и прекращают «выгорать» на работе.

Напомним, еще четыре года назад в Организации Объединенных Наций (ООН) предлагали перевести весь мир на четырехдневку, но идея не была поддержана должным образом.

А несколько месяцев назад в Новой Зеландии завершился эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Его результаты оказались столь успешными, что теперь рассматривается возможность введения такого рабочего графика на постоянной основе. В частности, нововведение снизило уровень стресса у работников с 45% до 36%. При этом уменьшение рабочих часов не привел к падению производительности работы. Напротив, наблюдалось ее повышение — работники начали появляться на рабочем месте вовремя, пытались оптимизировать рабочие процессы и перестали тратить время впустую.