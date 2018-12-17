Частина європейських компаній переходить на чотириденний робочий тиждень. Фото: byfin.by

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У деяких компаніях Європи почали переводити співробітників на чотириденний робочий тиждень. Експерти твердять, що дедалі більше директорів компаній зважуються на такий крок, аби їхні співробітники зазнавали менше стресу й працювали значно старанніше.

Низка компаній запускає чотириденку, але з оплатою праці як за п’ять робочих днів. Такий графік позитивно позначається на співробітниках і начальство задоволене отриманим результатом, повідомляє Reuters.

Так, наприклад, на початку поточного року німецька компанія з розробки програмного забезпечення, розташована в Берліні, перейшла на чотириденку. Співробітники виявили, що їхня праця стала набагато якіснішою і кориснішою.

У Великій Британії профспілки теж вимагають перевести країну на чотириденний робочий тиждень. Свої вимоги вони підкріплюють думками експертів про те, що за скороченого графіку роботи співробітники стають більш продуктивними, мотивованими і припиняють «вигоряти» на роботі.

Нагадаємо, ще чотири роки тому в Організації Об'єднаних Націй (ООН) пропонували перевести весь світ на чотириденку, але ідея не була підтримана належним чином.

А кілька місяців тому в Новій Зеландії завершився експеримент із впровадження чотириденного робочого тижня. Його підсумки виявилися настільки успішними, що тепер розглядається можливість запровадження такого робочого графіка на постійній основі. Зокрема, нововведення знизило рівень стресу в працівників із 45% до 36%. При цьому скорочення робочих годин не призвело до падіння продуктивності праці. Навпаки, спостерігалося її підвищення — працівники почали з’являтися на робочому місці вчасно, намагалися оптимізувати робочі процеси і перестали витрачати час даремно.