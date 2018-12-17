Руководство колонии, в которой держат политзаключенного Сущенко, решило не допускать к нему адвоката

Роман Сущенко, фото: Twitter

https://racurs.ua/n115735-rukovodstvo-kolonii-v-kotoroy-derjat-politzakluchennogo-suschenko-reshilo-ne-dopuskat-k-nemu.html

Racurs.ua

Российского адвоката Марка Фейгина руководство расположенной в городе Кирово-Чепецке Кировской области РФ колонии № 11 решило не допускать на этой неделе к его подзащитному — украинскому политзаключенному Роману Сущенко. По словам Фейгина, об этом ему сообщил сам Сущенко.

Такие действия руководства пенитенциарного заведения являются нарушением российского законодательства, отмечает Фейгин на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Так, ч. 4 ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, регулирующая процесс получения подзащитным правовой помощи от своего адвоката, предусматривает, что никаких ограничений на количество встреч с защитником быть не может.

Фейгин отмечает, что в связи с этой ситуацией планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Впрочем, он признает, что в России решения ЕСПЧ относительно процессуальной сферы не выполняются — рассчитывать можно только на получение материальной компенсации.

Напомним, Сущенко россияне обвиняют в якобы шпионаже в пользу Украины. Недавно его смогли посетить родственники. По словам дочери политзаключенного, Сущенко за последние месяцы значительно постарел и похудел.