Керівництво колонії, в якій утримують політв’язня Сущенка, вирішило не допускати до нього адвоката

Роман Сущенко, фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n115735-kerivnyctvo-koloniyi-v-yakiy-utrymuut-politv-yaznya-suschenka-vyrishylo-ne-dopuskaty-do-nogo.html

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Російського адвоката Марка Фейгіна керівництво розташованої в місті Кірово-Чепецьку Кіровської області РФ колонії № 11 вирішило не допускати цього тижня до його підзахисного — українського політв’язня Романа Сущенко. За словами Фейгіна, про це йому повідомив сам Сущенко.

Такі дії керівництва пенітенціарного закладу є порушенням російського законодавства, зазначає Фейгін на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».

Так, ч. 4 ст. 89 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації, яка регулює процес отримання підзахисним правової допомоги від свого адвоката, передбачає, що жодних обмежень на кількість зустрічей із захисником бути не може.

Фейгін зазначає, що у зв’язку з цією ситуацією планує подати скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Втім, він визнає, що в Росії рішення ЄСПЛ щодо процесуальної сфери не виконуються — розраховувати можна тільки на отримання матеріальної компенсації.

Нагадаємо, Сущенка росіяни звинувачують у нібито шпигунстві на користь України. Нещодавно його змогли відвідати родичі. За словами доньки політв’язня, Сущенко за останні місяці значно постарішав та схуд.