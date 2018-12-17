Прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП в Виннице поддержали переход в Православную церковь Украины

Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, фото: Винницкая епархия Украинской православной церкви

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В Виннице община Свято-Преображенского кафедрального собора Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) поддержала решение митрополита Винницкого и Барского Симеона о переходе под юрисдикцию новосозданной Православной церкви Украины.

Соответствующее решение было принято вчера после божественной литургии, сообщает «Укринформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Винницкой епархии протодиакона Владислава Демченко.

Отмечается, что митрополит Симеон вчера, проведя позднюю литургию, рассказал присутствующим о своем участии в объединительном соборе, на котором было провозглашено создание поместной украинской церкви, и обратился к общине храма с вопросом, поддерживает ли она его решение о переходе в Православную церковь Украины.

«Церковная община собора и прихожане его поддержали», — сообщил Демченко.

По его словам, Симеон остается митрополитом Винницким и Барским, но уже под юрисдикцией новосозданной украинской церкви. Ожидается, что на внеочередном Синоде УПЦ МП его снимут с должности.

«Но теперь он в другой церковной структуре», — отмечает Демченко.

Свято-Преображенский собор стал первой и пока единственной церковной общиной в Винницкой области, которая перешла из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Стоит добавить, что несколько дней назад «Союз православных журналистов» сообщал о якобы захвате этого собора молодыми людьми спортивного телосложения утром 15 декабря. Однако впоследствии пресс-служба епархии опровергла это сообщение, отметив, что такую информацию распространяют с целью создания напряжения среди верующих Винницы.

Напомним, глава поместной украинской православной церкви митрополит Епифаний сегодня рассказал о новом статусе УПЦ МП в Украине.