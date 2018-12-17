Парафіяни Свято-Преображенського собору УПЦ МП у Вінниці підтримали перехід до Православної церкви України

Літургія в Спасо-Преображенському кафедральному соборі, фото: Вінницька єпархія Української православної церкви

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Racurs.ua

У Вінниці громада Свято-Преображенського кафедрального собору Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) підтримала рішення митрополита Вінницького і Барського Симеона щодо переходу під юрисдикцію новоствореної Православної церкви України.

Відповідне рішення було ухвалене вчора після божественної літургії, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на керівника прес-служби Вінницької єпархії протодиякона Владислава Демченка.

Зазначається, що митрополит Симеон вчора, провівши пізню літургію, розповів присутнім про свою участь в об'єднавчому соборі, на якому було проголошено створення помісної української церкви, і звернувся до громади храму з питанням, чи підтримує вона його рішення про перехід до Православної церкви України.

«Церковна громада собору та парафіяни його підтримали», — повідомив Демченко.

За його словами, Симеон залишається митрополитом Вінницьким і Барським, але вже під юрисдикцією новоствореної української церкви. Очікується, що на позачерговому синоді УПЦ МП його знімуть з посади.

«Але тепер він в іншій церковній структурі», — зазначає Демченко.

Свято-Преображенський собор став першою і наразі єдиною церковною громадою на Вінничині, яка перейшла з УПЦ МП до Православної церкви України.

Варто додати, що кілька днів тому «Союз православних журналістів» повідомляв про нібито захоплення цього собору молодими людьми спортивної статури вранці 15 грудня. Однак згодом прес-служба єпархії спростувала це повідомлення, зазначивши, що таку інформацію поширюють з метою створення напруги серед вірян Вінниці.

Нагадаємо, очільник помісної української православної церкви митрополит Епіфаній сьогодні розповів про новий статус УПЦ МП в Україні.