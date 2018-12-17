Парубий подписал законы о противоминной деятельности и прилегающей зоне Украины. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/n115744-parubiy-podpisal-zakony-o-protivominnoy-deyatelnosti-i-prilegauschey-zone-ukrainy.html

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сегодня подписал законы № 9080−1 «О противоминной деятельности в Украине» и № 8361 «О прилегающей зоне». Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

По словам Парубия, сегодня утром аппаратом Рады были подготовлены все необходимые документы для их передачи на подпись президенту Петру Порошенко.

Спикер парламента уточнил, что закон «О противоминной деятельности в Украине» позволит привлекать западных специалистов и создать специальный центр, который будет координировать работу по разминированию подконтрольной украинским властям территории на востоке страны.

Парубий также добавил, что согласно закону о «О прилегающей зоне», контролируемая Украиной территория в море расширяется на 12 морских миль.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ООН заявили о том, что Донбасс оказался на пороге экологической катастрофы. Эксперты установили, что за время боевых действий на востоке Украины разрушены экосистемы на территории не менее 530 тыс. га.