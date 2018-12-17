Парубій підписав закони про протимінну діяльність і прилеглу зону України. Фото: uatv.ua

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій сьогодні підписав закони № 9080−1 «Про протимінну діяльність в Україні» та № 8361 «Про прилеглу зону». Про це він повідомив журналістам на брифінгу.

За словами Парубія, сьогодні вранці апаратом Ради було підготовлено всі необхідні документи для їх передачі на підпис президенту Петру Порошенку.

Спікер парламенту уточнив, що закон «Про протимінну діяльність в Україні» дозволить залучати західних спеціалістів і створити спеціальний центр, що координуватиме роботу з розмінування підконтрольної українській владі території на сході країни.

Парубій також додав, що відповідно до закону про «Про прилеглу зону», контрольована Україною територія у морі розширюється на 12 морських миль.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в ООН заявили про те, що Донбас опинився на порозі екологічної катастрофи. Експерти встановили, що через бойові дії на сході України зруйновано екосистеми на території щонайменше 530 тис. га.