Охрана «Укрзализныци» вымогала взятки. Фото: Громадське ТБ

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Работники Днепровского отряда военизированной охраны «Укрзализныци» разоблачены в хищении имущества из грузовых поездов и вымогательстве взяток с владельцев грузов. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Установлено, что руководство военизированной охраны вместе представителями местного криминалитета организовали преступную схему. Они разворовывали металл, уголь, горюче-смазочные материалы из вагонов. Также они требовали от владельцев взятки за неразграбление грузов. Эта преступная схема привела к большим убыткам.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства одним из руководителей военизированной охраны взятки в размере 400 тыс. грн от частного предпринимателя. Его задержали во время получения 150 тыс. грн взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех участников преступной схемы.

Напомним, что чиновник Администрации морских портов Украины требовал взятку за экскаватор.