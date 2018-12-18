В мировом рейтинге гендерного равенства Украина поднялась на четыре позиции

Украина укрепляет позиции в мировом рейтинге гендерного равенства. Фото:offshoreview.eu

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Racurs.ua

Украина поднялась в мировом рейтинге гендерного равенства. Специалисты отслеживали показатели равенства полов в разных странах мира. Такое исследование проводится ежегодно.

Если сравнивать показатель Украины по гендерному равенству за 2017 и 2018 годы, то можно сделать вывод, что в нашей стране укрепляется равноправие между мужчинами и женщинами — за год страна преодолела четыре позиции в рейтинге, передает «Украинская правда» со ссылкой на результаты исследования Всемирного экономического форума.

В исследовании акцентируется внимание на том, что гендерное равенство является одним из основных факторов, так называемых «китов», которые имеют большое значение для процветания экономики и общества.

Специалисты детально изучили вопрос гендерного равенства в 149 странах мира. Отметим, что Украина за год поднялась с 69-го места на 65-е, то есть мы находимся в первой половине мирового рейтинга по равноправию полов.

Страны-соседи нашего государства расположились в рейтинге следующим образом: Беларусь — 28-е место, Молдова — 35-е, Польша — 42-е, Румыния — 63-е, Россия — 75-е и Словакия — 83-е место.

Пятерка лидеров рейтинга выглядит так: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Никарагуа.

Эксперты выделяют наше государство как одно из тех, где показатель гендерного равенства быстро вырос за год. Кроме общего рейтинга, существуют еще и отдельные чарты внутри него. Например, показатель по равноправию полов в сферах политики и экономики, областях образования и охраны здоровья. В сфере политики мы занимаем 105-е место (худшая позиция Украины в рейтинге), а в сфере образования — 26-е (самый лучший показатель Украины в рейтинге).

Напомним, в 2017 году Кабинет министров Украины ввел новую должность — уполномоченный по вопросам гендерной политики, которую заняла женщина. Одной из ее задач является слежение за гендерным равноправием в нашей стране.