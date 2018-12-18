У світовому рейтингу гендерної рівності Україна піднялася на чотири сходинки

Україна зміцнює позиції у світовому рейтингу гендерної рівності. Фото: offshoreview.eu

https://racurs.ua/ua/n115804-ukrayina-zmicnuie-pozyciyi-v-svitovomu-reytyngu-gendernoyi-rivnosti.html

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Україна піднялася у світовому рейтингу гендерної рівності. Фахівці відслідковували показники статевої рівності в різних країнах світу. Таке дослідження проводиться щороку.

Якщо порівнювати показник України із гендерної рівності за 2017 і 2018 роки, то можна дійти висновку, що в нашій країні зміцнюється рівноправність між чоловіками і жінками — за рік країна подолала чотири позиції у рейтингу, передає «Українська правда» з посиланням на результати дослідження Всесвітнього економічного форуму.

У дослідженні акцентується увага на тому, що гендерна рівність є одним із основних факторів, так званих «китів», які мають важливе значення для процвітання економіки і суспільства.

Фахівці детально вивчили питання гендерної рівності в 149 країнах світу. Зазначимо, що Україна за рік піднялася з 69-го місця на 65-те, тобто ми знаходимося в першій половині вказаного світового рейтингу.

Країни-сусіди нашої держави розташувалися в рейтингу таким чином: Білорусь — 28-ме місце, Молдова — 35-те, Польща — 42-ге, Румунія — 63-тє, Росія — 75-те і Словаччина — 83-тє місце.

П’ятірка лідерів рейтингу виглядає наступним чином: Ісландія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нікарагуа.

Експерти відзначають нашу державу як одну з тих, де показник гендерної рівності швидко зріс за рік. Крім загального рейтингу, існують ще й окремі чарти всередині нього. Наприклад, показник статевої рівності у сферах політики й економіки, галузях освіти та охорони здоров’я. У сфері політики ми займаємо 105-те місце (найгірша позиція України у рейтингу), а в галузі освіти — 26-те (найкращий показник України у рейтингу).

Нагадаємо, в 2017 році Кабінет міністрів України ввів нову посаду — уповноважений із питань гендерної політики, яку зайняла жінка. Одним із її завдань є спостереження за гендерною рівноправністю в нашій країні.