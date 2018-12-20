Игорь Фомин и Юрий Луценко. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n115824-advokat-delo-lucenko-odno-iz-samyh-interesnyh-s-tochki-zreniya-doprosa-svideteley.html

Racurs.ua

Дело Юрия Луценко стало одним из самых интересных с точки зрения мастерства допроса свидетелей. Об этом в интервью «Ракурсу» заявил его адвокат Игорь Фомин.

Он рассказал, что по делу обвинением было заявлено 150 человек: «Мы допросили более 80. По плану защиты Юрий Луценко каждому из них в самом конце допроса задавал один и тот же вопрос: „Давал ли вам когда-либо министр внутренних дел Луценко какие-либо незаконные указания? Или, может, от имени Луценко кто-то передавал вам незаконные указания?“. Когда из 150 свидетелей, по-моему, 86 сказали „нет“, все стало понятно и обвинению, и суду. Допрос просто прекратили».

«Мной был использован знаменитый принцип стадиона, — поделился юрист. — К примеру, на стадионе совершено преступление. Всего там находится 100 тыс. человек. Само же преступление совершилось в узком пространстве, где рядом было 3−4 человека, которые действительно могли что-то видеть. Ты можешь допросить этих троих, а можешь допросить весь стадион. Вот наши следователи допрашивают „весь стадион“, создавая видимость бурной работы и огромного количества свидетелей обвинения. Смешно, но две трети этих свидетелей видели Луценко только по телевизору или во дворе министерства. Конечно, они отвечали на наш вопрос отрицательно и превращались из свидетелей обвинения в свидетелей защиты. Потом мы в компании начали использовать такой допрос как технологию».