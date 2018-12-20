Ігор Фомін та Юрій Луценко. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/n115824-advokat-sprava-lucenka-odna-z-naycikavishyh-z-poglyadu-dopytu-svidkiv.html

Racurs.ua

Справа Юрія Луценка стала однією з найцікавіших з погляду майстерності допиту свідків. Про це в інтерв’ю «Ракурсу» заявив його адвокат Ігор Фомін.

Він розповів, що у справі обвинуваченням було заявлено 150 осіб: «Ми допитали понад 80. За планом захисту Юрій Луценко кожному з них в кінці допиту ставив одне й те саме запитання: „Чи давав вам коли-небудь міністр внутрішніх справ Луценко будь-які незаконні вказівки? Або, може, від імені Луценка хтось передавав вам незаконні вказівки?“. Коли зі 150 свідків, по-моєму, 86 сказали „ні“, все стало зрозуміло і обвинуваченню, і суду. Допит просто припинили».

«Мною було використано знаменитий принцип стадіону, — поділився правник. — Наприклад, на стадіоні скоєно злочин. Загалом там перебувало 100 тис. осіб. Сам злочин відбувся у вузькому просторі, де поруч було 3−4 особи, які дійсно могли щось бачити. Ти можеш допитати цих трьох, а можеш допитати весь стадіон. Ось наші слідчі допитують „весь стадіон“, створюючи видимість бурхливої роботи і величезної кількості свідків обвинувачення. Смішно, але дві третини цих свідків бачили Луценка тільки по телевізору або у дворі міністерства. Звичайно, вони відповідали на наше запитання негативно і перетворювалися зі свідків обвинувачення на свідків захисту. Потім ми в компанії почали використовувати такий допит як технологію».