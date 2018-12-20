Богомолец уволена с должности советника Порошенко. Фото: atr.ua

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Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко исключил председателя парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольгу Богомолец из состава своих советников.

Соответствующий указ № 433/2018 «Об увольнении Ольги Богомолец с должности советника президента» обнародован сегодня на сайте главы государства.

Богомолец занимала должность внештатного советника президента с 1 сентября 2014 года. Также она является действующим депутатом парламента от «Блока Петра Порошенко».

Напомним, что в начале декабря Богомолец заявила о намерении принять участие в президентских выборах, которые состоятся в Украине 31 марта 2019 года.

Добавим, что это не первый опыт участия Богомолец в президентской гонке: в 2014 году она также баллотировалась на пост главы государства.