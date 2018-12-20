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Богомолець звільнено з посади радника Порошенка. Фото: atr.ua
Богомолець звільнено з посади радника Порошенкаhttps://racurs.ua/ua/n115889-bogomolec-zvilneno-z-posady-radnyka-poroshenko.htmlRacurs.ua
Президент України Петро Порошенко виключив голову парламентського комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольгу Богомолець зі складу своїх радників.
Відповідний указ № 433/2018 «Про звільнення Ольги Богомолець з посади радника президента» оприлюднено сьогодні на сайті глави держави.
Богомолець займала посаду позаштатного радника президента з 1 вересня 2014 року. Також вона є чинним депутатом парламенту від «Блоку Петра Порошенка».
Нагадаємо, що на початку грудня Богомолець заявила про намір взяти участь у президентських виборах, які відбудуться в Україні 31 березня 2019 року.
Додамо, що це не перший досвід участі Богомолець у президентських перегонах: у 2014 році вона також балотувалася на пост глави держави.