Богомолець звільнено з посади радника Порошенка. Фото: atr.ua

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Racurs.ua

Президент України Петро Порошенко виключив голову парламентського комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольгу Богомолець зі складу своїх радників.

Відповідний указ № 433/2018 «Про звільнення Ольги Богомолець з посади радника президента» оприлюднено сьогодні на сайті глави держави.

Богомолець займала посаду позаштатного радника президента з 1 вересня 2014 року. Також вона є чинним депутатом парламенту від «Блоку Петра Порошенка».

Нагадаємо, що на початку грудня Богомолець заявила про намір взяти участь у президентських виборах, які відбудуться в Україні 31 березня 2019 року.

Додамо, що це не перший досвід участі Богомолець у президентських перегонах: у 2014 році вона також балотувалася на пост глави держави.