Взрыв в школе в Швеции

https://racurs.ua/n115913-vzryv-v-shkole-v-shvecii-mog-byt-teraktom-policiya.html

Racurs.ua

В Швеции сегодня, 20 декабря, произошел взрыв в школе. Это случилось в городе Гесслегольм на севере страны, пишет Reuters.

Известно, что взрыв в помещении старшей школы раздался сегодня утром. После этого всех учеников и учителей эвакуировали из школы. Согласно предварительным данным, при взрыве никто не пострадал. Полиция сообщила о задержании 20-летнего юноши и проведении расследования причины взрыва в Гесслегольме.

Пресс-секретарь полиции Ким Хилд заявила, что взрыв был намеренным, следствие не исключает, что это мог быть теракт. Других подробностей инцидента пока не сообщают.

Напомним, 17 октября на территории аннексированного Крыму в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв и произошла стрельба, в результате чего погиб 21 человек, десятки пострадали.